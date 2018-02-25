سفراء الدولة ورؤوساء بعثاتها التمثيلية في الخارج يزورون موقع إكسبو دبي

الشارقة 24 – وام:

أشاد سفراء الدولة ورؤساء بعثاتها التمثيلية في الخارج، بمستوى التقدم في الأعمال التحضيرية، لمعرض إكسبو دبي 2020 وذلك خلال زيارتهم لموقع المشروع في دبي.

جاءت هذه الزيارة على هامش الملتقى الثاني عشر للسفراء ورؤوساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج الذي عقد بأبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة في الفترة من 18 – 22 فبراير الجاري.

وكان في استقبال سفراء الدولة ورؤساء بعثاتها التمثيلية بالخارج، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والمدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، والتي أعربت عن تقديرها لأصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة، لدورهم وجهودهم المتواصلة للتعريف بإكسبو دبي 2020 وتعزيز مشاركة مختلف دول العالم في هذا المشروع الضخم.