أشادوا بتقدم "الأعمال التحضيرية"

سفراء الدولة ورؤوساء بعثاتها التمثيلية في الخارج يزورون موقع إكسبو دبي

  • الأحد 25, فبراير 2018 في 6:17 م
  • سفراء الدولة ورؤوساء بعثاتها التمثيلية في الخارج خلال زيارة موقع إكسبو دبي 2020
    سفراء الدولة ورؤوساء بعثاتها التمثيلية في الخارج خلال زيارة موقع إكسبو دبي 2020
زار سفراء الدولة ورؤساء بعثاتها التمثيلية في الخارج، موقع مشروع إكسبو دبي 2020 ، على هامش الملتقى الثاني عشر للسفراء ورؤوساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج الذي عقد بأبوظبي، وأشادوا بمستوى التقدم في الأعمال التحضيرية للمعرض.
الشارقة 24 – وام:
 
أشاد سفراء الدولة ورؤساء بعثاتها التمثيلية في الخارج، بمستوى التقدم في الأعمال التحضيرية، لمعرض إكسبو دبي 2020 وذلك خلال زيارتهم لموقع المشروع في دبي.
 
جاءت هذه الزيارة على هامش الملتقى الثاني عشر للسفراء ورؤوساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج الذي عقد بأبوظبي تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة في الفترة من 18 – 22 فبراير الجاري.
 
وكان في استقبال سفراء الدولة ورؤساء بعثاتها التمثيلية بالخارج، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والمدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، والتي أعربت عن تقديرها لأصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة، لدورهم وجهودهم المتواصلة للتعريف بإكسبو دبي 2020 وتعزيز مشاركة مختلف دول العالم في هذا المشروع الضخم.