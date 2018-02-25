عمار النعيمي يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الصيادين بالإمارة

الشارقة 24 – وام:

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم الأحد، رئيس وأعضاء جمعية عجمان التعاونية للصيادين، الذين قدموا الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على مكارمه العديدة التي يقدمها لهم.

وثمن أعضاء الجمعية مساندة ورعاية ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي الدائمة للصيادين، وحرصه على التواصل معهم ودعمه المتواصل للحفاظ على مهنة الصيد في الإمارة وتنمية الثروة السمكية، من خلال سن عدد من التشريعات والقوانين التي أسهمت في إيجاد الحلول وتجاوز معوقات الصيادين في عجمان .

واستمع سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي من رئيس وأعضاء جمعية الصيادين إلى شرح حول أهم البرامج والأنشطة والخطط التي من شأنها توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، ودور مجلس إدارة الجمعية في دعم الصيادين، وأهم والمبادرات الكفيلة بتذليل المعوقات التي تواجهها مهنة الصيد وتشجيع أبناء الدولة على ممارستها وإيصالها للأجيال المقبلة .