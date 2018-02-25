انطلاق مؤتمر "مكافحة الاحتيال بالشرق الأوسط" في أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

انطلقت الأحد أعمال مؤتمر "مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2018"، الذي تنظمه جمعية محققي الاحتيال المعتمدين العالمية، برعاية معالي حمد محمد الحر السويدي رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة.

يشارك في الحدث - الذي يستضيفه جهاز أبوظبي للمحاسبة للمرة الأولى في الإمارة - نخبة من القادة وكبار المسؤولين في القطاع الحكومي في أبوظبي والدولة، مع متحدثين بارزين ومتخصصين في مجالات الشفافية والتدقيق والمحاسبة والاحتيال من مختلف دول العالم تجاوز عددهم 400 مشارك.

وأكد معالي حمد الحر السويدي - في كلمته الافتتاحية - أهمية الحدث ودوره في توفير منصة لتبادل الأفكار والخبرات حول أفضل الممارسات العالمية لمكافحة الاحتيال.