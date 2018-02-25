حاكم الفجيرة يستقبل سفيري الولايات المتحدة والبحرين

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، كلاً على حدة، بقصر سموه بالرميلة، سعادة باربرا أليف سفيرة الولايات المتحدة، يرافقها ستيفن - نائب رئيس البعثة، وسعادة محمد بن حمد المعاودة سفير مملكة البحرين، الذين حضروا لوداع سموه بمناسبة انتهاء فتره عملهم بالدولة.

وأثنى صاحب السمو حاكم الفجيرة على جهود السفراء في دعم وتطوير العلاقات خلال فترة عملهم في الدولة.. متمنياً سموه للسفراء التوفيق في مهامهم الوظيفية المستقبلية.

كما استقبل سموه سعادة عبد الهادي بن محمد الشافي القنصل العام للمملكه العربية السعودية، يرافقه الدكتور نايف الرشيد نائب القنصل العام اللذين حضرا للسلام على سموه.

تم خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها مستقبلاً وأشاد سموه بالعلاقات الأخوية والمتميزة بين الإمارات والسعودية .

حضر المقابلات عدد من المسؤولين في إمارة الفجيرة.