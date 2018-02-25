حمدان بن زايد يستعرض جهود هيئة البيئة - أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي، بالإنجازات التي حققتها الهيئة على المستويين المحلي والعالمي، والتي توجت بالاعتراف الدولي لمحمية الوثبة للأراضي الرطبة ومحمية بوالسياييف كمواقع مهمة للطيور المائية لتنضم لمواقع "رامسار" للأراضي الرطبة المعروفة بـ "اتفاقية الأراضي الرطبة" ذات الأهمية العالمية.

وثمن سموه الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال إدارة المحميات الطبيعية، والتي توجت في وقت سابق بتصنيف جزيرة بو طينة ضمن أحد أهم 10 مواقع للسلاحف البحرية في المنطقة، وإدراج شبكة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ''اليونسكو'' في عام 2007 محمية مروح البحرية على قائمة محميات المحيط الحيوي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر النخيل، سعادة رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، بحضور سعادة سلطان بن خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة أحمد ثاني الرميثي مساعد الأمين العام للثروة السمكية في هيئة البيئة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بالهيئة.

واطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على تقرير بشأن شبكة زايد للمحميات الطبيعية، التي تديرها الهيئة بالإمارة، وتتكون من 19 محمية تمثل حجر الأساس لضمان استدامة تلك المواقع في دعم صون وحماية الطبيعة.