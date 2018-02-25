"الهلال الأحمر" توقع اتفاقية تعاون مع "هيلث فيرست"

الشارقة 24 – وام:

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وشركة" صيدليات هيلث فيرست"، تحت إدارة شركة بلانيت الوكيل الحصري لتوزيع أدوية مصنع جلفار في الدولة، اتفاقية تعاون في المجال الصحي.

وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها بمقر الهيئة في أبوظبي إلى دعم الشركة لبرامج الهلال الأحمر الطبية من خلال إمداد الهيئة بالأدوية والأجهزة الطبية بأسعار مخفضة عن سعر السوق المحلي، وفقاً لنسبة الخصم التي حددتها بنود الاتفاقية وملاحقها إلى جانب منح نسبة الخصم لجميع الحالات المرضية التي تستفيد من خدمات الهلال الأحمر الصحية والعلاجية داخل الدولة، وحددت بنود الاتفاقية أطر التنسيق وآليات التعاون بين الجانبين في هذا الصدد.

وقع الاتفاقية من جانب الهلال الأحمر الدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام فيما وقعها من هيلث فيرست عبد الوهاب الحلبي نائب رئيس مجلس الإدارة.

وبحث الجانبان عقب التوقيع تعزيز الشراكة وتطوير مجالات التعاون مستقبلاً، لتوفير المزيد من الرعاية الطبية للشرائح والفئات التي ترعاها الهيئة وتعمل على تحسين أوضاعها الصحية.

وأكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي أن الاتفاقية تعزز جهود الهلال الأحمر في مجال الإغاثة الطبية العاجلة أثناء الكوارث والأزمات والطوارئ وتلبية الاحتياجات الصحية للمتأثرين بالسرعة التي تتطلبها أوضاعهم الإنسانية وتترجم رغبة الطرفين في العمل سوياً، من أجل تخفيف معاناة المرضى من أصحاب الحاجات ومساندتهم على تجاوز ظروفهم الصحية وتجسد حرصهما على تعزيز الصلات والتعاون لتحقيق المزيد من المكتسبات الصحية للشرائح التي تختصها هيئة الهلال الأحمر برعايتها والعناية بها.

وقال الفلاحي إن الهيئة ترحب بمثل هذه المبادرات الحيوية التي تهتم بالأوضاع الصحية للشرائح والفئات الضعيفة والأسر المتعففة وتعمل على تحسين ظروفها الصحية.

وأثنى الفلاحي على مبادرة الشركة، مؤكداً أنها تساهم بقوة في تحقيق تطلعات الكثيرين في العلاج والشفاء، وشدد على أن توافق الرؤى والأهداف بين الهلال والشركة تؤهلهما لإقامة المزيد من الشراكات الاستراتيجية والذكية في المجال الصحي.

من جانبه أكد عبد الوهاب الحلبي أن هذه الخطوة من الجانبين تأتي ضمن مبادرات عام زايد التي عمت الدولة بعد إعلان القيادة الرشيدة بأن يكون 2018 عام زايد، اقتداءً بنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه والذي نسير على خطاه ونقتفي أثره، لتعزيز جوانب المسؤولية الاجتماعية والإنسانية.