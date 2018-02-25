حاكم الفجيرة يفتتح الدورة الثانية لمهرجان الفجيرة الدولي للفنون

الشارقة 24 – وام:

دشن صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة مساء السبت، في مسرح الكورنيش الكبير على شاطئ الفجيرة، فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته الثانية، والذي تنظمه هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام تحت رعاية سموه خلال الفترة من 24 فبراير إلى 5 مارس المقبل، بمشاركة أكثر من 800 فنان وضيف يمثلون حوالي 70 دولة عربية وأجنبية.

وشهد حفل الافتتاح سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، و سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام رئيس اللجنة العليا للمهرجان، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغيير المناخي والبيئة، ومعالي زكي نسيبه وزير دولة وسعادة علي بن تميم مدير عام شركة أبوظبي للإعلام، وعدد من كبار المسؤولين وممثلين عن وزارات الثقافة من عدد من الدول العربية وضيوف المهرجان.

وقال صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، إن الإمارات باتت محطة فنية مهمة، وحاضنة للمبدعين والفنانين من مختلف أنحاء العالم، لما تحتويه الدولة من مهرجانات وتجارب فنية متميزة، عززت مكانتها كوجهة مفضلة على الخريطة الثقافية الدولية وكرست حضورها الإنساني.

وأضاف، إن إمارة الفجيرة أصبحت منارة للفن تنبض بالحياة، من خلال تنظيمها للكثير من المهرجانات التي تقدم سلسلة من العروض الفنية المسرحية والموسيقية القادمة من مختلف أنحاء العالم والتي شكلت بدورها مصدراً ملهماً للمهتمين بالشأن الفني، وساهم مهرجان الفجيرة في تثبيت مكانته بين أرقى المهرجانات الفنية العالمية.

وأشاد سموه، بالجهود التي بذلت من أجل انطلاقة مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في نسخته الثانية، متمنيا لضيوف المهرجان وللمشاركين فيه النجاح في عروضهم الفنية وطيب الإقامة في إمارة الفجيرة.

وكان سعادة محمد سعيد الضنحاني، نائب رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام المشرف العام على المهرجان ألقى كلمة باسم الهيئة والمهرجان رحب فيها بالحضور وقال: "اليوم، تطلق إمارةُ الجبلِ والبحرِ، الدورةَ الثانيةَ من مهرجان الفجيرةَ الدولي للفنونِ، وبفضلِ القيادةِ الرشيدةِ وتوجيهات صاحبُ السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، والدعمِ الكبيرِ والمتواصلِ لسموِ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، وبمتابعةٍ دؤوبةٍ من الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيسِ هيئةِ الفجيرةِ للثقافةِ والإعلام رئيسِ اللجنةِ العليا.. سيوفر المهرجانُ في دورتِه الجديدةِ حالةً احتفاليةً فنيةً فريدةً، حيثُ استطاعَ الخروجَ بمنتجٍ فنيٍ راقٍ ومتنوعٍ يحاكي مهرجانات الفنونَ الدوليةَ، ويشغلُ دوراً لافتاً في الحراكِ الثقافيِ العالمي".

أشار الضنحاني، إلى أن دورة هذا العام من المهرجانِ تكتسي أهميةً خاصةً كونها تترافقُ مع "عام زايد" وفي هذه المناسبةِ سيخصص المهرجان عدداً من فعالياتهِ الفنية لإحياء ذكرى المغفورِ له الشيخ زايد، رحمهُ الله، والاحتفال بقيَمِه الإنسانيةِ، وذلك عبر برنامجٍ فنيٍ خاص.