نهيان بن مبارك يشهد حفل العشاء السنوي لمركز المستقبل للتأهيل

الشارقة 24 - وام:

أقام مركز المستقبل للتأهيل لـ "ذوي الإعاقة"، حفل العشاء السنوي 2018، برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح الرئيس الفخري للمركز، وذلك في حديقة منزل السفير البريطاني في أبوظبي.

حضر الحفل، فيليب بارام سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المركز، إلى جانب عدد من سفراء الدول لدى الدولة وعقيلاتهم وأصدقاء المركز.

وحمل الحدث لهذا العام شعار "معاً للتفوق"، وجاء متناسقاً ومنسجماً مع مبادرة عام زايد، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك ترسيخاً لمفهوم العمل الجماعي، وتكاتف الجهود لتمكين الأفراد والشباب من ذوي الإعاقة، وإتاحة الفرص لتدريبهم على أرض الواقع، وتوفير فرص عمل لهم تجعل منهم أفراداً ومنتجين، وتتيح لهم العيش بأقصى قدر من الاستقلالية.

وفي كلمته، خلال الحفل شكر معالي الشيخ نهيان بن مبارك، السفير البريطاني لاستضافته هذا الحفل، وقدم الشكر لمدير المركز الدكتور موفق مصطفى، وجميع القائمين على المركز من موظفين وإداريين.

وقال معاليه: "إن هذا الحفل لهذا العام يختلف عن باقي الاحتفالات، حيث إن حديقة السفارة البريطانية تضم شجرة غاف زرعت قبل بضعة أيام، إحياء لذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وتفاعلاً مع "عام زايد"، مضيفاً أن الصداقة الراسخة بين دولة الامارات وبريطانيا، هي علاقة قائمة على التسامح والانسجام العاطفي والحوار".

وأضاف معاليه "نحن متفقون على أن الإعاقة لا تحد من إظهار إمكانات الشباب وإبراز طاقاتهم، ونحن مصممون على مساعدتهم على التعامل بنجاح مع تحدياتهم، حتى يتمكنوا في الواقع من تحقيق أمنياتهم، وأشار إلى أن أكثر من 100 طالب وطالبة من طلاب المركز تم دمجهم بالمدارس، وأنه تم اختيار ثلاثة طلاب مواطنين لتمثيل الدولة في المنتخب الوطني للأولمبياد الخاص، الذي سيتنافس في الألعاب الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الشهر المقبل في العاصمة أبوظبي.