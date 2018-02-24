"الاقتصاد" و"التأمين" تنظمان المهرجان الترفيهي للابتكار

الشارقة 24:

تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، نظمت وزارة الاقتصاد وهيئة التأمين، المهرجان الترفيهي للابتكار في حديقة "أم الامارات" بإمارة أبو ظبي، وذلك ضمن مشاركات فعاليات شهر الإمارات للابتكار.

يأتي هذا المهرجان في إطار الحرص على ترجمة توجيهات القيادة الحكيمة في الدولة في تحويل الابتكار إلى منهج عمل وأسلوب حياة وجعله عنواناً في تعزيز الأداء وتنمية قطاع التأمين والاقتصاد الوطني.

وتضمنت فعاليات المهرجان التي امتدت من الساعة الثانية ظهراً حتى الساعة التاسعة مساءً عدة مبادرات وأنشطة متنوعة تتوزع بين المشاريع الابتكارية والنشاطات الفكرية والذهنية والمبادرات الثقافية والرياضية، وتم تخصيص عدة محطات لفئات عمرية مختلفة ضمن فعاليات المهرجان الترفيهي للابتكار، منها محطة للأطفال تضمنت "مسرح الدمى" وفقرات ترفيهية متنوعة ركزت على تطوير وتنمية المهارات الإبداعية والابتكارية لدى الأطفال والناشئة.

فيما ركزت المحطة الثانية على المبتكرين الصغار عبر عدد من الأنشطة الموجهة لهم من بينها جدارية مخصصة لعام زايد وأخرى تحمل عبارة "شكراً محمد بن زايد" لفتح المجال أمام المشاركات الأدبية والإبداعية للمشاركين في هذه الفعالية، وإلى ذلك، تضمن المهرجان عدد من الأنشطة والألعاب الرياضية المتنوعة لمختلف الفئات العمرية.

واشتملت الفعالية على عدد من المنصات التي تبرز الممارسات الابتكارية في عمل وزارة الاقتصاد وهيئة التأمين والجهات المشاركة ومنها القيادة العامة لشرطة أبوظبي والأرشيف الوطني ووكالة الإمارات للفضاء وأيضاً بمشاركة مؤسسات من القطاع الخاص من بينها شركة الدار العقارية وقناة ماجد، ومن بين المنصات التي تم تنظيمها، منصة عرض خدمات وزارة الاقتصاد، منصة المخترعين المسجلين في وزارة الاقتصاد ومنصة المشاريع الابتكارية لطلبة المدارس والجامعات وأصحاب المصانع وبعض المؤسسات الحكومية والرعاة.

كما قدمت منصة المنتج التأميني المبتكر، فقرات مخصصة للألعاب المبتكرة في مجالات مرتبطة بقطاع التأمين، بهدف رفع الوعي حول الخدمات التأمينية التي تقدمها الهيئة، شملت الفقرات "من سيربح التأمين" وأخرى بعنوان "العبها مع صقر وغانم" وذلك ضمن منصة هيئة التأمين والتي شاركت بها عدد من شركات التأمين الفائزة في جائزة المنتج التأميني التي تم الإعلان عنها مؤخراً بقنوات التواصل الاجتماعي المختلفة للهيئة.