عمار النعيمي يدشن المختبر الحي الذي يهدف إلى تطوير الخدمات الحكومية

الشارقة 24 – وام:

دشن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ‏ولي عهد عجمان، أمس الجمعة، المختبر الحي الأول من نوعه في الشرق الأوسط الذي أطلقته حكومة عجمان الرقمية بهدف تطوير الخدمات الحكومية في الإمارة، وصولاً إلى تجربة متعاملين استثنائية تعتمد على أحدث التقنيات.

حضر مراسم تدشين المختبر معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، وسعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي، وسعادة عائشة ليتيم عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة سالم عبد الله الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية وعدد من الشخصيات والقيادات البارزة من حكومة عجمان وكبار المسؤولين.

وقام سموه ومرافقوه بجولة تفقدية داخل أروقة المختبر اطلع خلالها على ما يحتويه من أجهزة وتقنية حديثة ومعدات ذكية واستمع سموه من سعادة عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية التي رافقته بالجولة إلى أهمية هذا المختبر في تحقيق رؤية إمارة عجمان 2021 وأن إقامة هذا المختبر تهدف إعادة تصميم الخدمات الحكومية وتطويرها بطريقة مبتكرة وفعالة من خلال حصر الأفكار الجديدة وتطويرها ‏وتحديد الجهات المسؤولة عن تنفيذها ضمن بيئة تعتمد على الإبداع والابتكار يشارك فيها الشركاء والقطاعان العام والخاص كما يهدف المختبر بشكل أساسي إلى إشراك الجمهور في هذه العملية ما يسهم في تسهيل إجراءات ‏الخدمات الحكومية وتبسيطها واختبار فاعليتها.

وأشاد سمو ولي العهد عقب الجولة بجهود القائمين على هذا المختبر وانجازهم لهذا المشروع الذي يؤكد أن الكوادر الوطنية قادرة على تنفيذ أفكار متميزة وابتكار وسائل جديدة تساعد على تقديم خدمات متطورة للمتعاملين وإسعادهم وأن هذا المختبر يعد دليلاً على نجاح التعاون والتنسيق وتبادل الأفكار وتنفيذها.

ودعا سموه إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود وطرح المبادرات وتقديم ابتكارات جديدة تستهدف تسهيل الإجراءات على المتعاملين وذلك من خلال تنظيم ورش تدريبية يتم من خلالها تبادل المعلومات والتنافس على الإبداع والابتكار.

وأكد أن مثل هذه المشاريع الجديدة والابتكارات المتميزة تمثل تطوراً مهماً وكبيراً لخدمة المجتمع مشيراً سموه إلى أن الابتكار في العمل الحكومي نهج قيادتنا لإسعاد الناس وأن كفاءة المستقبل تتطلب معايير تميز جديدة تتوافق مع توجهات الحكومة حيث تحتاج الحكومة الرقمية إلى تقييم مختلف للأداء المؤسسي وإلى أدوات وفكر جديد ولا بد من ابتكار معايير جديدة.