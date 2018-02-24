عمار النعيمي يتسلم نسخة من تقرير الاستدامة للقيادة العامة لشرطة عجمان

الشارقة 24 – وام:

تسلم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، نسخة من تقرير الاستدامة للقيادة العامة لشرطة عجمان الذي تضمن إنجازاتها في مجال الاستدامة البيئية والاقتصادية والمجتمعية "فئة المجتمع الذهبي" وهي أعلى فئة تصل إليها المؤسسات المصدرة لتقارير الاستدامة على مستوى العالم وذلك من سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان.

وبموجب ما جاء بالتقرير انضمت القيادة العامة لشرطة عجمان إلى فئة "المجتمع الذهبي" وفق ما نشرته المبادرة العالمية لإعداد التقارير "GRI" على موقعها الرسمي بعد إصدارها تقرير الاستدامة المؤسسية.

واستمع سموه من اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي إلى شرح واف حول ما اشتمل عليه التقرير والذي صمم بالتعاون مع شرك "GRI" وفقاً للإصدار الرابع "جي 4" حسب المستوى الأساسي والمقاييس ذات الأهمية النسبية المتعلقة بالاهتمامات والاحتياجات واختارت طوعاً إعداد تقريرها للإفصاح عن أدائها في مجال الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية وهذا يتكامل مع مبادرة عجمان 2021 التي تمثل الاستدامة فيها عنصراً هاماً لما تحققه من تنمية على المستوى المحلي والدولي.

وأكد سعادة اللواء النعيمي لسموه أن التقرير جاء ليقدم حصاد جهودنا في القطاع التنموي حيث لم يمنع كوننا مؤسسة أمنية بالدرجة الأولى أن نكون في طليعة المؤسسات التي اختارت العمل بحسب النهج المستدام في كل ما يتعلق بعملياتنا سواء على الصعيد الأمني بجميع مستوياته الإدارية والميدانية لأن الاستدامة بالنسبة لنا باتت تعني التفكير بالمستقبل ومشاركة كافة المعنيين في هذا الالتزام من خلال التثقيف والتوعية وإطلاق المبادرات الاجتماعية والعمل في إطار تحكمه الإدارة الرشيدة بشفافية ونزاهة.

واطلع سموه على دور شرطة عجمان الفعال في هذا الاتجاه وقدمت تقريرها الذي يمثل الممارسات التي قامت بها تطبيقاً للنهج المستدام الذي انصهر في ممارسات الموظفين والخدمات المقدمة وطريقة التعامل مع الطاقة وتجديدها وترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة الداخلية والخارجية والموارد وإعادة التدوير.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بدور القيادة العامة لشرطة عجمان وفريق الاستدامة وفي مقدمتهم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي لجهودهم القيمة وإنجازاتهم والشفافية والنزاهة التي كان لها الأثر الأكبر في رفد تقرير الاستدامة بالمعطيات التي أهلته ليكون من ضمن فئة المجتمع الذهبي لترتقي شرطة عجمان إلى مصاف المؤسسات الدولية الكبرى على مستوى العالم.. مقدماً التهنئة والتبريك لشرطة عجمان بهذا الإنجاز.