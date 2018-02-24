حمدان بن زايد: الإمارات ماضية في تعزيز عمليات التنمية والإعمار في اليمن

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن الإمارات ماضية في تعزيز عمليات التنمية والإعمار في اليمن بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال سموه: إن "عام زايد 2018" سيشهد المزيد من المبادرات الإماراتية التي تلبي احتياجات الساحة اليمنية في عدد من المجالات الإنسانية الحيوية، مؤكداً سموه أن الإمارات ملتزمة بمسؤولياتها الإنسانية والتنموية تجاه الأشقاء في اليمن ولن تدخر وسعاً في سبيل تقديم كل ما من شأنه أن يحد من تداعيات الأحداث الجارية هناك على حياة الشعب اليمني الشقيق.

وأشار سموه الى أن الوضع في اليمن يواجه تحديات كبيرة تتطلب تقديم المزيد من الدعم والمساندة وتضافر الجهود الإنسانية للحد من وطأة المعاناة عن كاهل المتأثرين.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في تصريح بمناسبة صدور تقرير إنجازات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن خلال العامين الماضيين وتوسيع نطاق عملياتها الإغاثية والتنموية في جميع المحافظات والمناطق المحررة، إن الهيئة تواكب عمليات تحرير المناطق والمحافظات من قبل قوات التحالف العربي وبإسناد كبير من القوات الإماراتية بالمزيد من المساعدات الإنسانية والتنموية لدعم استقرار سكانها ومساعدتهم على استعادة نشاطهم و حيويتهم وإعادة الحياة بها إلى طبيعتها بل وأحسن مما كانت عليه في السابق إلى جانب المساهمة في عودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية بعد أن هجروها بسبب تصاعد وتيرة الأحداث هناك .

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آلِ نهيان: إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قادت خلال السنوات الماضية حملات متتالية لتعزيز استجابتها تجاه الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الإنسانية تجاه الأشقاء وحرصها على تخفيف وطأة المعاناة عن كاهلهم، مشيراً إلى أن تلك الحملات عملت في تعزيز قدرة المتأثرين على مواجهة ظروفهم الطارئة وساهمت بشكل كبير في تحسين حياتهم.

وأكد سموه، أن الهيئة عززت وجودها في اليمن عبر تنفيذ المشاريع التنموية التي تنهض بمستوى الخدمات الأساسية في المجالات الصحية والتعليمية والخدمية ومشاريع توفير المياه الصالحة للشرب والكهرباء وخدمات البنية التحتية الضرورية.

ونوه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إلى أن الهيئة تعمل بقوة على الساحة اليمنية منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي لمساندة المتأثرين الكوارث والأزمات على تجاوز ظروف الإنسانية عبر برامجها الممتدة لجميع السكان هناك.

وأضاف سموه، "تعتبر هيئتنا الوطنية من أوائل المنظمات الإنسانية التي تواجدت على الساحة اليمنية تقدم الدعم والمساندة لجميع الفئات والشرائح الضعيفة دون تمييز".

وأكد سموه على أهمية الدور الذي يضطلع به الخيرون والمتبرعون في الدولة على الساحة اليمنية عبر الهلال الأحمر، مشيراً إلى أن مبادرات الهيئة في اليمن ما كان لها أن ترى النور وينعم بها الأشقاء لولا الدعم السخي الذي يقدمه المحسنون لإخوانهم في الإنسانية الذين شاءت أقدارهم أن يتعرضوا لهذه النكبات والمحن معرباً سموه عن تقدير الهيئة لهذه الجهود التي تعزز دور الدولة الرائد في ساحات العطاء الإنساني.