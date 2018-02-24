سيف بن زايد يحضر احتفاء قبيلة الرواشد بعودة زايد بن حمدان ورفاقه البواسل

الشارقة 24 – وام:

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء الجمعة، الحفل الذي أقامته قبيلة الرواشد بمناسبة عودة الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان ورفاقه الأبطال، ومنهم ابن القبيلة البطل عبد الله مصبح الراشدي إلى أرض الوطن.

كما حضر الحفل الذي أقيم في منطقة أم غافة في مدينة العين، عدداً من أعيان القبائل وكبار الشخصيات وحشد كبير من الأهل والمهنئين بالسلامة.

وتخلل الحفل، كلمات وقصائد شعرية في حب الوطن وقيادته الرشيدة والقوات المسلحة الباسلة.

وأعرب سالم بن ضاعن الراشدي، معرف قبيلة الرواشد عن تقديره للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان على تشريفه الحفل، متمنياً لسموه موفور الصحة والعافية.

ووجه التحية لرجال القوات المسلحة وبطولاتهم في ميادين العز والشرف، إلى جانب تنفيذهم العديد من المهام الإنسانية والإغاثية، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة بأن تكون الإمارات عونا للشقيق والصديق.

وحيا شهداء الوطن، معتبراً أن بطولاتهم وتضحياتهم ستظل مصدر عزة وفخر وقدوة للأجيال ونبراساً يضيء لهم طريق الحاضر والمستقبل من أجل رفع شأن الوطن والحفاظ عليه وحمايته في مواجهة أي تهديدات أو مخاطر.