سعود بن صقر يشهد سباق تيري فوكس الخيري في رأس الخيمة

الشارقة 24 – وام:

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الجمعة، سباق تيري فوكس الخيري، دعماً لأبحاث السرطان وذلك للعام الثامن على التوالي على كورنيش القواسم.

حضر السباق الشيخ عمر بن صقر القاسمي، والشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، وخالد عبد الله يوسف آل عبد الله مدير عام شركة مجان للطباعة والتغليف، وأحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة الاثار والمتاحف وعدد من المسؤولين.

ويهدف السباق الذي شارك فيه الأهالي والأطفال والرياضيون، إلى تعزيز روح التكافل بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة وأفراد المجتمع، وتشجيعهم على جمع الأموال اللازمة لدعم أبحاث أمراض السرطان بمختلف أنواعها.

وانطلق المتسابقون صباحاً للتنافس فيما بينهم على الفوز بهذا السباق الخيري وقدمت العديد من الجهات تبرعات مادية سخية لصالح السباق الخيري.