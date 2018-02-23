حاكم رأس الخيمة وولي عهده يحضران أفراح الزعابي

الشارقة 24 – وام:

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، حفل الزفاف الذي أقامه صالح عبيد صالح بن جابر الزعابي بمناسبة زفاف نجله "يحيى" إلى كريمة سعادة العميد محمد عبد الله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة.

وحضر الحفل الذي أقيم في الصالة الكبرى بفندق رأس الخيمة، المهندس الشيخ سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد وجمع من المدعوين.



وقدم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة وسمو ولي عهده والحضور التهاني للعريس ووالده وأقارب العروسين سائلين الله عز وجل أن يكلل حياة العروسين بالرفاه وأن يرزقهما الذرية الصالحة.