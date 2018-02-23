ولي عهد الفجيرة يفتتح بطولة مكتوم الشرقي للصيد بالصقور "التلواح"

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أهمية الحفاظ على مفردات التراث الإماراتي من خلال حضورها الدائم داخل المجتمع الإماراتي وترسيخ العادات والتقاليد المتوارثة عن الآباء والأجداد.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه بطولة مكتوم الشرقي للصيد بالصقور "التلواح" اليوم الجمعة، في ساحة الاحتفالات بمنطقة مضب في الفجيرة، بحضور الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، والشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وسعادة سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وسعادة سعاد إبراهيم درويش مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وسعادة العميد محمد بن نابع الطنيجي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وأوضح سموه أن رياضة الصيد بالصقور من أهم الرياضات العربية في منطقة الخليج العربي التي كرسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، عبر اهتمامه بترسيخها وسيلة للحفاظ على الموروث الشعبي وحب الانتماء للوطن.

وثمن سمو ولي عهد الفجيرة جهود القائمين على تنظيم البطولة وحرصهم على نجاحها من خلال تأكيد دور دولة الإمارات العربية الريادي في استضافة أبرز البطولات التراثية في المنطقة.