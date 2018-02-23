عمار النعيمي يتفقد مختبر الابتكار البيئي وركن الابتكار بالحديقة الرياضية في عجمان

الشارقة 24 – وام:

تفقد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، خلال زيارته للحديقة الرياضية بمنطقة الحميدية "مختبر الابتكار البيئي" وركن الابتكار، والذي أقامته دائرة البلدية والتخطيط بعجمان بالتنسيق مع مركز شباب عجمان بمناسبة شهر الابتكار وتضمن العديد من الابتكارات الجديدة.

رافق سموه خلال الجولة التفقدية معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، وسعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي، وسعادة عائشة ليتيم عضو المجلس الوطني الاتحادي وسعادة سالم عبد الله الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام إدارة التشريفات والضيافة ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية وعدد من الشخصيات والقيادات البارزة من حكومة عجمان والمئات من مختلف فئات المجتمع.

وقد أشركت الدائرة مركز شباب عجمان في التنظيم للاستفادة من ابتكارات منتسبيه من فئة الطلاب ودعمهم لابتكار أدوات ونشاطات بيئية تستهدف إعادة تدوير النفايات.

واستمع سموه من سعادة عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط إلى شرح تفصيلي عما يحتويه مختبر الابتكار البيئي وركن الابتكار، مؤكداً أن هذا العرض يؤهل المبدعين للمشاركة في المسابقات البيئية التي ستقام خلال "مؤتمر عجمان الدولي الخامس للبيئة" وأن الدائرة ارتأت التركيز على موضوع تدوير النفايات حرصاً منها على توفير بيئة نظيفة وخالية من مكدرات العيش الآمن، فضلاً على اغتنام الموارد الطبيعية والعمل على الاستفادة منها بدلاً من إهدارها بغير وجه حق.

وأطلق سموه خلال تفقده ركن الابتكار ثلاث طائرات بدون طيار تابعة لدائرة البلدية والتخطيط مزودة بأجهزة مبتكرة تستخدم في العمل الميداني ومن بينها طائرة للتفتيش البيئي الذكي والمتطور وتتميز بتوفير مختبر محمول لقياس الغازات الملوثة تليها طائرة "aibotix" وهي طائرة رقمية مزودة ببث فيديو عالي الدقة تتميز بالتقاط صور عالية الدقة وترسم الخرائط وتقوم بالمسح الجوي للمسطحات الجغرافية إضافة إلى رسم نماذج 3D للمباني مع الارتفاعات وطائرة "fly sense B" التي تقوم بالتصوير الجوي لمساحة تصل إلى 45 كيلو متر مربع إضافة إلى متابعة مشاريع الطرق والمشاريع العمرانية للدائرة ورصد الاختلاف العمراني بين السنوات وإمكانية تفتيش المباني .

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي عقب الجولة أن عجمان إمارة طموحة تتبنى الابتكار في كل مجالات الحياة لإسعاد الجميع وأن الابتكار هو عنوان المرحلة الحالية والوسيلة الفعالة التي ترتقي بعجمان لتكون في مصافي المدن العالمية كما ويدفع عجلة الازدهار والتطور فيها.

وأعرب سموه عن فخره بالكوادر المواطنة التي لا تدخر جهداً للعمل الجاد على تطوير الحياة بمختلف جوانبها ولا تتوانى عن التفكير الإبداعي وتدشين الابتكارات المميزة التي تحقق الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين بالإمارة كما تحول عجمان لبوصلة حيوية تستقطب الزوار والمستثمرين لإقامة مشاريعهم الناجحة وسط بيئة مثالية تتوفر فيها كل مقومات الإبداع وتمنح الفرصة الذهبية للمبتكرين.

وأفاد سموه أن الابتكارات التي شاهدها تعكس الرغبة الكامنة في نفوس الجميع على الإبداع والابتكار والانطلاق الإيجابي والتفكير المتميز وتبرهن على الحرص على النهوض بإمارة عجمان وتوفير كل ما يساعد على إيجاد مجتمع سعيد يهنئ بحياة رغيدة.