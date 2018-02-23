توزيع مساعدات طبية بـ 10 محافظات يمنية بدعم من "الهلال"

الشارقة 24 – وام:

بدأت منظمة الصحة العالمية من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن الخميس، وبدعم مقدم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع مساعدات ومستلزمات طبية على عشرين مركزاً صحياً في عشر محافظات يمنية وذلك بحضور الدكتور علي الوليدي وكيل وزارة الصحة العامة و السكان اليمنية .

وتم إرسال دفعة من تلك المستلزمات الطبية إلى مراكز الشحر وتريم بحضرموت، ومشفى مأرب العام، ومركز الخبر والمحفد ولودر بمحافظة أبين ومستشفى المخا العام بمحافظة تعز.

وقال وكيل وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية، إن المساعدات الطبية المقدمة من الهلال الإماراتي لمنظمة الصحة العالمية، وتوزع بإشراف الوزارة بعشر محافظات يمنية، تأتي في إطار تواصل الدعم الإمارتي السخي للقطاع الصحي في مختلف المحافظات اليمنية، والذي يساهم بشكل كبير في تعزيز أدائه وتقديم خدمات علاجية لأبناء الشعب اليمني.

من جانبه قال المهندس جمعة عبد الله المزروعي رئيس فريق الهلال بعدن إن "االهيئة" تسهم بشكل كبير في استعادة دورة الحياة الطبيعية في اليمن وهو ما يعكس حرص الإمارات وقيادتها الرشيدة على مستقبل الشعب اليمني، والتخفيف من معاناته جراء السياسة التدميرية للمليشيات الحوثية الإيرانية، والعمل على توفير جميع المقومات الأساسية لإعادة دورة الحياة الطبيعية في هذا البلد الشقيق.