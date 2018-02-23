الإمارات الأولى "إقليمياً" والـ 21 عالمياً في الشفافية ومكافحة الفساد

الشارقة 24 – وام:

واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة، تصدرها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوصفها أكثر دول المنطقة في الشفافية ومكافحة الفساد وذلك وفقاً لتقرير "مؤشر مدركات الفساد 2017" الذي أصدرته منظمة الشفافية العالمية.

وتقدمت الإمارات ثلاثة مراكز مقارنة بالعام الماضي، لتأتي في المركز الـ 21 ضمن أفضل دول العالم، بعدما منحها المؤشر 71 نقطة من مجموع 100 في مكافحة الفساد.

ويتبنى المؤشر مقياساً لمستويات مكافحة الفساد يبدأ من درجة صفر "فساد عال" وينتهي بالدرجة 100 "خلو من الفساد".

وبالنظر إلى المقياس فإن دولة الإمارات لم تحافظ فقط على سجلها النظيف في مكافحة الفساد والشفافية، بل شهدت تحسناً ملحوظاً خلال عام 2017 أهلها للتقدم ثلاثة مراكز، مؤكدة بذلك مواصلة مسيرتها الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.