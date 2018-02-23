وجه الدعوة لحضور "حصن الاتحاد 3"

وفد من "القوات المسلحة" يزور مدارس العين

  • الجمعة 23, فبراير 2018 في 1:00 ص
  • خلال زيارة وفد من القوات المسلحة الإماراتية للمدارس
    خلال زيارة وفد من القوات المسلحة الإماراتية للمدارس
وجه وفد من القوات المسلحة الإماراتية، الدعوة لعدد من المدارس التابعة لمكتب العين التعليمي، دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي، من مختلف المراحل الدراسية، لحضور العرض العسكري "حصن الاتحاد 3".
الشارقة 24 – وام:
 
زار وفد من القوات المسلحة الإماراتية، عدداً من المدارس التابعة لمكتب العين التعليمي،دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي، من مختلف المراحل الدراسية.
 
ووجه وفد القوات المسلحة الدعوة للطلبة وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية في العين لحضور العرض العسكري "حصن الاتحاد 3" الذي سيتم تنظيمه السبت المقبل في مطار العين الدولي، حيث سيحظون بمتابعة العرض من قلب الحدث ما يتيح الفرصة أمامهم للتعرف على قدرات "حماة الاتحاد" عن قرب.
 
وقدم الوفد شرحاً عن الدور المهم الذي تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة في حفظ أمن الوطن والمواطن وكل مقيم على أرض الإمارات، وحماية مكتسبات الاتحاد، حتى وصلت بدعم القيادة الرشيدة وعزم رجالها وولائهم إلى درجة عالية من الكفاءة والاحتراف.