وفد من "القوات المسلحة" يزور مدارس العين

الشارقة 24 – وام:

زار وفد من القوات المسلحة الإماراتية، عدداً من المدارس التابعة لمكتب العين التعليمي،دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي، من مختلف المراحل الدراسية.

ووجه وفد القوات المسلحة الدعوة للطلبة وأعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية في العين لحضور العرض العسكري "حصن الاتحاد 3" الذي سيتم تنظيمه السبت المقبل في مطار العين الدولي، حيث سيحظون بمتابعة العرض من قلب الحدث ما يتيح الفرصة أمامهم للتعرف على قدرات "حماة الاتحاد" عن قرب.

وقدم الوفد شرحاً عن الدور المهم الذي تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة في حفظ أمن الوطن والمواطن وكل مقيم على أرض الإمارات، وحماية مكتسبات الاتحاد، حتى وصلت بدعم القيادة الرشيدة وعزم رجالها وولائهم إلى درجة عالية من الكفاءة والاحتراف.