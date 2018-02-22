جيبوتي تستولي على محطة حاويات مملوكة لموانئ دبي بصورة غير مشروعة

الشارقة 24:

أعلنت موانئ دبي العالمية، أن حكومة جيبوتي قامت، يوم الخميس، بالاستيلاء بصورة غير مشروعة على محطة حاويات دوراليه من شركة مملوكة من قبل موانئ دبي العالمية، تولت تصميم وبناء المحطة، بالإضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006، بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في عام 2006.

وأوضح بيان لموانئ دبي العالمية "تعد المحطة أكبر مصدر للوظائف والإيرادات في البلاد، وتحقق أرباحاً سنوية منذ بدء تشغيلها، وأن حكومة جيبوتي زعمت أنها تملك حق الاستيلاء على المحطة، استناداً إلى قانون أصدرته مؤخراً".

وقال البيان: إن الاستيلاء غير القانوني على المحطة جاء ليتوج الحملة التي شنتها الحكومة، لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض، بشأن شروط الامتياز التي تبين أنها "عادلة ومعقولة"، من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي، واليوم تم إنهاء العقد بمرسوم رئاسي، ومصادرة جميع أصول محطة دوراليه كونتينر ترمينال.

وأضافت موانئ دبي العالمية: "نعتبر القانون ومحاولة حكومة جيبوتي تطبيق بنوده والإنهاء المزعوم ومصادرة الممتلكات في محطة دوراليه، انتهاكاً لالتزامات الحكومة بموجب اتفاقاتها المبرمة معنا منذ عام 2004 وانتهاكاً للقانون الدولي".

وأوضح البيان قائلاً "لحماية مصالحنا، اضطررنا إلى بدء تحكيم جديد في 20 فبراير 2018، ضد حكومة جيبوتي في لندن، سعياً لتبيان صحة العقود وأنها ملزمة للحكومة والحصول على تعويض مؤقت عاجل".