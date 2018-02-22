حمدان بن محمد يفتتح فعاليات "شهر الإمارات للابتكار" بدبي

الشارقة 24 – وام:

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن الابتكار في الخدمات الحكومية يعزز مسيرة التطور والتقدم في الإمارات، ويعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تحويل الابتكار إلى منهج عمل، وأسلوب حياة، مشيراً إلى أن الابتكار الحكومي ليس ترفاً بل هو وسيلتنا للتقدم والتطور وصنع مستقبل أفضل لشعبنا وأبنائنا.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه مساء الخميس فعاليات "شهر الإمارات للابتكار" في إمارة دبي التي تستمر حتى 28 فبراير الجاري في مختلف مناطق دبي، بحضور عدد من مدراء العموم ممثلي الجهات الحكومية والخاصة المشاركين في الفعاليات وورش العمل.