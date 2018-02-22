محمد بن زايد يستقبل بيل كلينتون

محمد بن زايد خلال استقبال بيل كلينتون

الشارقة 24 – وام:

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر الشاطئ الخميس، بيل كلينتون الرئيس الأميركي الأسبق الذي يزور الدولة حالياً .

ورحب سموه خلال اللقاء بالضيف الأميركي وجرى تبادل الأحاديث الودية حول علاقات التعاون والصداقة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، وحرص الجانبين على تعزيزها وتطويرها.

كما تم خلال اللقاء، استعراض مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.