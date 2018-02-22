الإمارات تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف السفارة الأميركية في مونتينيغرو

الشارقة 24 – وام:



استنكرت دولة الإمارات التفجير الإرهابي الذي استهدف السفارة الأميركية في مدينة بودغوريستا عاصمة جمهورية مونتينغرو.



وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها الشديدين لهذا العمل الإرهابي، مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.



وأكدت وقوف دولة الإمارات وتضامنها مع حكومتي الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية مونتينيغرو في مواجهة العنف والتطرف، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي للتكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة واجتثاثها من جذورها والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم.