ذياب بن محمد بن زايد يعزي أسرة الشهيد علي المسماري

الشارقة 24 – وام:



أدى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل بأبوظبي، واجب العزاء إلى أسرة الشهيد علي خليفة هاشل المسماري الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني، ضمن قوات التحالف العربي في عملية إعادة الأمل باليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة.



وأعرب سموه، خلال زيارته عصر اليوم الخميس، مجلس العزاء بمنطقة العويد في الفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.



رافق سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد ال نهيان، معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والتخطيط العمراني، وسعادة محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.