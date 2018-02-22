القبيسي تلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في "النواب الأميركي"

الشارقة 24 – وام:



استقبلت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي، إدوارد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي والوفد المرافق له.



وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الامريكية، وتأكيد أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بينهما من خلال الاجتماعات الثنائية والزيارات البرلمانية لتعزيز تبادل الخبرات البرلمانية، ودعم عمليات التوافق في العديد من القضايا والمواقف الهامة التي تهم الطرفين في المحافل البرلمانية الدولية.



حضر اللقاء، سعادة كل من مطر اليبهوني، وعزا بن سليمان عضوي المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة أحمد شبيب الظاهري الأمين العام للمجلس.



وأكدت معالي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، أهمية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، مشيرة إلى أهمية توقيع مذكرة تفاهم وتعاون لإنشاء لجنة صداقة برلمانية بين الجانبين لدورها في تعزيز العلاقات وتنسيق المواقف في الفعاليات البرلمانية في ظل توافق التوجهات حيال مختلف القضايا.



وأشارت معاليها، إلى حرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز وتفعيل العلاقات مع مختلف برلمانات العالم لدورها الهام في تعزيز العلاقات بين مختلف الشعوب.



من جهته، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أن دولة الإمارات مثال يحتذي به في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، منوهاً بدور مركزي هداية وصواب بهدف مواجهة الارهاب فكرياً وتجفيف منابعه، مشيراً إلى أهمية أن يكون للبرلمانيين دور لأن الإرهاب يؤثر على العالم كله وليس منطقة معينة.



وقدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي دعوة إلى معالي الدكتورة أمل القبيسي لزيارة مجلس النواب الأميركي.



وقام الوفد بجولة شملت مركز تريم عمران للمعلومات ومتحف زايد ومتحف المجلس الذي يؤرخ لأبرز المحطات التي مر بها على مدى أربعة عقود، من خلال معرض الصور والهدايا التذكارية.