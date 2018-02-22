إغلاق الحارات السريعة بين جسر7 وتقاطع البديع للمتجهين إلى دبي

الشارقة 24:



أعلنت وزارة تطوير البنية التحتية إغلاق الحارات الثلاث السريعة "الجهة اليسرى" وتحويل الحركة المرورية إلى الحارات الثلاث البطيئة "الجهة اليمنى" في الموقع ما بين تقاطع جسر 7 وتقاطع البديع للمتجهين إلى إمارة دبي، اعتباراً من اليوم الخميس وحتى 22 مايو المقبل.

ودعت الوزارة مستخدمي الطريق وسائقي المركبات، إلى ضرورة أخذ كافة إجراءات الحيطة والحذر أثناء القيادة والالتزام بقواعد السير واللوحات المرورية والإرشادية، والتقيد بالسرعة المحددة، حفاظاً على سلامتهم.

وأكد المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الطرق في وزارة تطوير البنية التحتية أن الوزارة تعمل على مواكبة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات تنفيذ مشاريع الطرق، بهدف إحداث نقلة نوعية وحقيقية في المنظومة التنموية ذات العلاقة بعمل الوزارة.