"الوطني للأرصاد": طقس متقلب من الجمعة إلى الإثنين مع احتمال سقوط أمطار

الشارقة 24 – وام:

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الفترة من غد الجمعة إلى يوم الإثنين المقبل تقلبات في الأحوال الجوية، نتيجة لتحرك تشكيلات من السحب يوم الجمعة من وسط المملكة العربية السعودية في اتجاه الدولة ليصبح الطقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة على بعض المناطق الشمالية.

وسوف تتأثر الدولة بدءاً من يوم السبت بامتداد منخفض البحر الأحمر السطحي والذي يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا ومعه كتلة هوائية باردة من الشمال، مما يؤدي إلى تكاثر كميات السحب تدريجياً ويصاحبها سقوط الأمطار على السواحل والمناطق الشمالية خاصة ليلاً.

وسوف يزداد تعمق الكتلة الهوائية الباردة يوم الأحد ليسود الدولة حالة عدم استقرار جوي يؤدي إلى استمرار تزايد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة التي يتخللها سحب ركامية مع سقوط أمطار مختلفة الشدة وقد تكون مصحوبة بالبرق أحياناً وعلى فترات.

يستمر الطقس يوم الإثنين غائماً إلى غائم جزئياً نهاراً مع استمرار سقوط الأمطار على المناطق الشمالية والشرقية من الدولة وتقل كميات السحب تدريجياً في المساء والليل.

وخلال هذه الفترة تنشط الرياح خاصة الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية وتكون قوية أحياناً على البحر ومع تواجد السحب الركامية وتكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة والذي يؤدي إلى اضطراب البحر حيث يكون مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً خاصة مع وجود السحب الركامية.

وناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي المركبات أخذ الحيطة وإتباع إرشادات المرور في حال سقوط الأمطار، وكذلك مع تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، كما ينصح بالابتعاد عن أماكن تجمع المياه خاصة الأماكن القريبة من المرتفعات ونصح بعدم ارتياد البحر بسبب اضطرابه في الخليج العربي وبحر عمان خلال هذه الفترة.