"القوات المسلحة" توقع اتفاقية تعاون مع "بوليتكنك أبوظبي"

الشارقة 24 – وام:

وقعت القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ومركز بوليتكنك أبوظبي للخبرات التابع لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، اتفاقية بشأن التعاون في مجال التدريب والتطوير المهني لمجندي الخدمة الوطنية، وإعدادهم لبناء المهارات بمختلف مجالاتها الفنية والإلكترونية.

وقع الاتفاقية، اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والدكتور أحمد عبد المنان العور المدير العام لمعهد التكنولوجيا التطبيقية بحضور المهندس عبد الرحمن آل علي مدير مركز الخبرات بالإنابة في معهد التكنولوجيا التطبيقية وعدد من كبار ضباط هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ومسؤولين معهد التكنولوجيا التطبيقية.

وأشاد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان بالدور الذي سيقدمه مركز الخبرات عبر بوليتكنك أبوظبي التابعين لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، الذي من شأنه المساهمة في دعم وتثقيف مجندي الخدمة الوطنية في المجال التقني والفني ضمن برنامج سيعمل على تزويدهم بالمهارات والمعلومات والخبرات اللازمة من خلال تعاون استراتيجي بناء يحدث للمرة الأولى في هذا المجال على أيدي منظومة تعليمية وتدريبية متكاملة.

من جانبه أكد الدكتور أحمد عبد المنان العور أن الدولة وقيادتها الحكيمة نجحت في تمكين مختلف المؤسسات المعنية من العمل الوطني الهادف لبناء القدرات الوطنية ورأس المال البشري المتخصص في هذا المجال الاستراتيجي الهام، لافتاً إلى أن البرنامج يوفر الموارد البشرية الماهرة والقادرة على الأداء الوظيفي في الحاضر والمستقبل.

وأضاف أن مركز الخبرات سيقدم هذا البرنامج الوطني بالتعاون مع "بوليتكنيك أبوظبي"، مشيراً إلى أن البرنامج التدريبي - الذي يمتد لمدة 3 أشهر - يشتمل على عملية تقييم مسبقة لمجموعة كبيرة من المرشحين لتحديد الدفعة الأولى التي ستلتحق بالبرنامج المكثف حيث يخضع المرشحون المختارون لتدريب عملي على المهارات الإلكترونية ويتم اجراء تقييم يومي وأسبوعي مع عقد مسابقة في نهاية التدريب ومشروع تكاملي.

وأوضح أن البرنامج يمكن منتسبيه من الحصول على عدد من الشهادات المهنية الدولية مثل شهادة سيسكو وكومبيتيا الدوليتين، حيث يعتبر خطوة لتعزيز الفكر لدى المنتسبين باتجاه الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة.

من جهته قال المهندس عبد الرحمن آل علي مدير إن مركز الخبرات متخصص في التدريب والتعليم المهني التخصصي ضمن معايير عالمية وأفضل الممارسات الموائمة لسوق العمل الإماراتي ويعمل وفق استراتيجية وطنية عميقة الأهداف، حيث يستخدم أحدث التقنيات والوسائل لتمكين المواطنين من بناء قدراتهم وفق أعلى المعايير العالمية مما سيزيد الوعي الإلكتروني لدى فئة الشباب والذي بدورهم سينقلون هذا الوعي للمجتمع.

وأعرب عن تقديره لدور القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في نشر هذه الثقافة التي باتت ضرورية في عصر التكنولوجيا وكذلك تقديره لدور الشركاء الاستراتيجيين في تحقيق كامل أهداف المركز لخدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق النهضة البشرية المواطنة.