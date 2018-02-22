عبد الله بن زايد يلتقي وزير خارجية سنغافورة

الشارقة 24 – وام:

التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الدكتور فيفيان بالاكرشنان وزير خارجية سنغافورة.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بأبوظبي بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين دولة الإمارات وسنغافورة وتوطيد أطر التعاون في مختلف المجالات.

كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة الدكتور فيفيان بالاكرشنان وزير خارجية سنغافورة، مؤكداً سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون المشترك مع سنغافورة في شتى المجالات.

من جانبه أشاد الدكتور فيفيان بالاكرشنان بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً على العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط بين دولة الإمارات وسنغافورة والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين.

حضر اللقاء معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة وسعادة محمد عمر عبد الله بلفقيه سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة.