شرطة أبوظبي تجدد دعواتها بضرورة التزام سائقي الشاحنات بالحمولة المقررة

الشارقة 24 – وام:

جددت شرطة أبوظبي دعواتها بضرورة التزام سائقي الشاحنات وخاصة "خلاطات الإسمنت" بالحمولة المقررة، وخفض السرعات خاصة عند الانعطاف للتحكم في الشاحنة، وتفادي تدهورها بسبب حمولتها.

وأوضح العميد محمد ضاحي الحميري مدير إدارة مرور أبوظبي بمديرية المرور والدوريات تعليقاً على حادث تدهور شاحنة "خلاط إسمنت" في شارع المرور بأبوظبي، الأربعاء، بسبب الحمولة الزائدة والانعطاف بسرعة، مما تسبب في اصطدام مركبات وعرقلة حركة السير، أنه تم تأمين موقع الحادث والعمل على عودة انسيابية الحركة المرورية إلى حالتها المعتادة في الوقت المناسب.

وكانت شرطة أبوظبي وجهت رسائل إرشادية لمستخدمي الشوارع تحثهم على الانتباه بموقع الحادث.