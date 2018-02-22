الهلال الأحمر يتكفل بتزويد مركز الربوة الصحي في المكلا بالأجهزة

الشارقة 24 – وام:

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، صباح الخميس، بمدينة المكلا، اتفاقية عمل لتجهيز صالة الاستقبال والانتظار الرئيسية بمركز الربوة الصحي بالمدينة، إضافة إلى تسليمه جهازي سونار وcbc ، لتقديم مستوى أفضل من الخدمات الصحية للمواطنين اليمنيين مجاناً.

وأكد عبد العزيز الجابري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي العامل في محافظة حضرموت، بعد عملية التسليم أن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حريصة على تطوير ورفع المستوى الصحي بمدينة المكلا وضواحيها، مضيفاً أن توقيع هذه الاتفاقية اليوم؛ يأتي في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في المناطق اليمنية المحررة، والتي من شأنها تخفيف معاناة المواطنين خلال الأزمة التي تشهدها البلاد.

بدوره شكر مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمديرية المكلا، محمد اليهري خلال توقيع الاتفاقية، دولة الإمارات العربية المتحدة، شعباً وقيادةً، على الجهود التي تبذلها بمدينة المكلا، سواء على الصعيد الصحي، وكذلك كافة الأصعدة الأخرى، والتي خدمت المواطن وخففت من معاناته، مشدداً على الحاجة الماسة لهذا الدعم والرعاية.

وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قد أنشأت مركز الربوة الصحي في العام الماضي، حتى يتمكن من تقديم خدماته الصحية لمواطني ربوة بشكل مجاني.