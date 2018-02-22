الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية بالجامعة العربية

الشارقة 24 – وام:

شاركت دولة الإمارات في أعمال الدورة العادية الـ 93 للجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية التابعة لمجلس الجامعة العربية، التي بدأت الأربعاء، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

ومثل الدولة في الاجتماع سعادة المستشار سالم عبيد الزعابي نائب مدير إدارة الشؤون المالية بوزارة الخارجية، وخالد أحمد الكيت من الوزارة.

ترأس الاجتماع حسين بن شويش الشويش المدير العام لإدارة العلاقات الاقتصادية العربية والإسلامية بوزارة المالية السعودية، وبمشاركة كبار المسؤولين عن الشؤون المالية والإدارية بالدول العربية.

وقال السفير عدنان الخضير الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالجامعة العربية، إن الاجتماع الذي يستمر يومين يناقش المركز المالي وموقف الدول الأعضاء بالجامعة العربية من سداد الأنصبة في موازنة الأمانة العامة التي تبلغ 61 مليون دولار.