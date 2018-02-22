القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة الدولة يستقبل ممثلة الأمم المتحدة للسكان بالأردن

الشارقة 24 – وام:

استقبل سعادة فيصل آل مالك القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، سعادة ليلى بكر ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن، وتم التباحث حول آلية التعاون بين الصندوق والجهات المختصة بالدولة في مجال الشباب والمرأة والتعاون الصحي.

وأبدت السيدة بكر رغبتها في الاستفادة من التجربة الإماراتية في التنمية المجتمعية للشباب والمرأة والقضايا السكانية، وإمكانية مساهمة دولة الإمارات في دعم وتمويل البرامج التي يشرف عليها صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن.

ومن جانبه استعرض سعادة فيصل آل مالك الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال الشباب والمرأة، وما وصلت إليه من مراكز متقدمة في هذا المجال.