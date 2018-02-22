وكيل "الخارجية" يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير غانا لدى الدولة

الشارقة 24 – وام:

في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، تسلم سعادة أحمد ساري المزروعي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي نسخة من أوراق اعتماد سعادة الحاجي أحمد رمضان سفير جمهورية غانا المعين لدى الدولة.

وتمنى وكيل الوزارة للسفير الغاني التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية غانا.

من جانبه أعرب سفير جمهورية غانا عن سعادته بتمثيل بلده لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة بفضل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".