منصور بن زايد ونائبة رئيس وزراء سلوفاكيا يبحثان تطوير علاقات التعاون

الشارقة 24 – وام:





استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في مكتبه بقصر الرئاسة الأربعاء، معالي غابرييلا ماتيشنا نائبة رئيس الوزراء وزيرة الزراعة والتنمية الريفية في جمهورية سلوفاكيا، والوفد المرافق لها.

جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سلوفاكيا، في مختلف المجالات، خاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وسبل تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء معالي حمد عبد الرحمن المدفع، الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، وسعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة سعيد البحري العامري مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.