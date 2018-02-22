نهيان بن زايد يعزي أسرة الشهيد علي المسماري

الشارقة 24 – وام:

قدم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، واجب العزاء إلى أسرة الشهيد علي خليفة هاشل المسماري، أحد جنودنا البواسل المشاركين ضمن عملية "إعادة الأمل" مع قوات التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن، والذي استشهد خلال أدائه واجبه الوطني.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقه العويد في الفجيرة، عن صادق تعازيه لأسرة الشهيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.