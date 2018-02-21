حاكم رأس الخيمة وولي عهده يعزيان أسرة الشهيد علي المسماري

الشارقة 24 – وام:

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، يرافقه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن علي خليفة هاشل المسماري، الذي استشهد خلال أدائه واجبه الوطني في عملية "إعادة الأمل" ضمن قوات التحالف العربي، الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن.

وأعرب صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، خلال زيارتهما مجلس العزاء في منطقة العويد بالفجيرة، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة الشهيد البطل .

داعيين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء، الشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، وعدد من كبار المسؤولين.