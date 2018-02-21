عمار النعيمي يترأس الجلسة الأولى لـ "تنفيذي عجمان" لعام 2018

الشارقة 24 – وام:

ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي جلسة المجلس الأربعاء، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وأعضاء المجلس التنفيذي وذلك في فندق أوبروي عجمان بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار.

ورحب سمو ولي عهد عجمان في بداية الجلسة بأعضاء المجلس، متمنياً لهم التوفيق في أعمالهم هذا العام 2018 "عام زايد" بما يخدم صالح الوطن والإمارة في المرحلة القادمة.

واستهلت الجلسة باستعراض سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي، جدول أعمال الجلسة التي تضمنت مناقشة نتائج استبيان نسبة شعور الجمهور بالأمان، وسياسة إدارة النفايات والتقرير الأول لموازنة المشاريع التنموية لعام 2018.