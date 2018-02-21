حاكما أم القيوين ورأس الخيمة يهنئان زايد بن حمدان

الشارقة 24 – وام:



هنأ صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.. الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان بمناسبة عودته إلى أرض الوطن سالماً.



جاء ذلك خلال زيارة سموهما الأربعاء، لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر النخيل بأبوظبي، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل - أبوظبي .



وأعرب صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عن فخرهما واعتزازهما بعودة الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ورفاقه البواسل إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته، بعد أن من الله عليهم بالشفاء.