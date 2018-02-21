الزيودي يزور مشروع محطات براكة للطاقة النووية

الزيودي خلال زيارة مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية

الشارقة 24 – وام:



أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أن الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في تحقيق استدامة الموارد الطبيعية للبيئة، ونشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة والمتجددة رسخت مكانتها العالمية كواحدة من أهم الدول في هذا المجال.



جاء ذلك لدى زيارته موقع مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية الأربعاء في منطقة الظفرة، حيث اطلع على التزام مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بتطبيق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالاستدامة وحماية البيئة.



كما شهد معاليه التقدم الكبير في الأعمال الإنشائية الجارية في محطات المشروع الأربع.



وكان في استقبال معاليه.. المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والمهندس أحمد محمد الرميثي نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة،وعدد من موظفي الإدارة العليا.