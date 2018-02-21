سلطان المنصوري يتفقد جناح "مواصفات" في معرض "غلفود"

الشارقة 24 – وام:



زارمعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، جناح الهيئة في فعاليات معرض الخليج للأغذية "غلفود 2018".



واطلع معاليه على أبرز الأنظمة واللوائح الفنية والمعلومات الإرشادية التي توفرها الهيئة للجمهور، من قطاع الأعمال والمستهلكين.



وأكد معاليه خلال جولة تفقدية على بعض الأجنحة الدولية في المعرض، أن ثقة المؤسسات الإنتاجية وجمهور المستهلكين في السياسات والتشريعات والأطر التنظيمية والمواصفات القياسية تشكل المحرك الرئيس للاقتصاد، ودولتنا تمتلك أفضل القوانين والمعايير والأنظمة وتتبوأ مكانة دولية رفيعة في التنافسية وريادة الأعمال.