مريم المهيري تفتتح منتدى الأمن الغذائي الروسي الإماراتي الأفريقي

الشارقة 24:



افتتحت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي، فعاليات منتدى الأمن الغذائي الروسي الإماراتي الأفريقي، الحدث الأول من نوعه الذي تستضيفه الدولة في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز أمنها الغذائي الاستراتيجي والإسهام في معالجة أزمة الغذاء في العالم من منطلق مبدأ الحق في الغذاء للجميع.



وأكدت معالي المهيري في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، الذي يقام على مدى يومين في مركز دبي التجاري العالمي، أن الإمارات وبفضل الرؤية الحكيمة لقيادتها الرشيدة تقدم - في عصر العولمة والتجارة الدولية والتغيرات المتسارعة التي تفرض ثقلها على المشهد العالمي بأكمله - مثالا نموذجيا رائدا في أهمية مد جسور التعاون مع كافة دول العالم للوقوف على احتياجات الأمن الغذائي المستقبلي للاجيال القادمة وتفعيل المقاربات العملية للوقوف على الاحتياجات الغذائية العالمية.



حضر افتتاح المنتدى - الذي تنظمه "دبي للاستشارات" وتقام فعالياته بالشراكة مع المركز الروسي للتصدير والوكالة الروسية للتأمين على القروض والاستثمارات الخاصة بالتصدير وغرف التجارة والصناعة بالدولة، وأهم الفاعلين الاقتصاديين بالتجارة الزراعية، معالي الكسندر تكاتشوف وزير الزراعة الروسي، ومعالي هنري أوريم أوكيلو وزير دولة للشؤون الخارجية في أوغندا، وسعادة عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعدد كبير من ممثلي القطاع الخاص ورجال أعمال ووسائل الإعلام.



وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن الإمارات تعتبر من الدول النموذجية التي تمكنت من تحقيق خطوات رائدة في مجال تعزيز أمنها الغذائي كمشروع متواصل ومستدام، معتبراً أن هذا الإنجاز يرجع إلى عدة عوامل من أبزرها النجاح الباهر في مجال الخدمات اللوجستية في ظل توفر بنية تحتية متطورة جداً، والحرص على إشراك القطاع الخاص في تعزيز الأمن الغذائي والتخزين وبناء تحالفات استراتيجية مع العديد من الدول لحماية الإمدادات الغذائية المستقبلية.



وأوضح العويس أن مشاركة غرفة تجارة وصناعة الشارقة في المنتدى، تأتي تماشياً مع رؤية دولة الإمارات الاستشرافية وسياستها الرامية إلى تعزيز أمنها الغذائي الوطني على المدى الاستراتيجي فكانت من الدول السباقة في إنشاء وزارة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، مضيفاً أن مشاركة الغرفة في المنتدى كشريك استراتيجي جاءت انطلاقاً من حرصها على دعم جهود الدولة وتشجيع مجتمع الأعمال الخاص فيها على لعب دور فاعل في تعزيز الأمن الغذائي العالمي بكافة السبل المتاحة، عبر بناء الشراكات مع الدول الواعدة في هذا المجال ومن خلال زيادة الاستثمارات الهادفة إلى تنمية قطاع الثروة الزراعية والحيوانية وإطلاق المبادرات المشجعة على إقامة مشاريع إنتاجية حيوية والتي كان من أبرزها مشاركة "غرفة الشارقة" في شهر نوفمبر الماضي كداعم استراتيجي في "الملتقى الاستثماري للثروة الحيوانية" الذي عقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط.