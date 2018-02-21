حمدان بن محمد يزور النيابة العامة بدبي

الشارقة 24 – وام:



اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الأربعاء، على سير العمل بشأن تطبيق "مبادرة الأمر الجزائي" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتي تهدف إلى سرعة البت في الدعاوى الجزائية وتخفيف العبء عن المحاكم وتبسيط إجراءات التقاضي واختصار الوقت والجهد والنفقات على أطراف الدعوى الجزائية.



جاء ذلك خلال زيارة سموه - يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي وسعادة عبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي - لمقر النيابة العامة في دبي، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي.



وأكد سمو ولي عهد دبي أن قانون الأمر الجزائي أحدث نقلة نوعية في مجال العمل القضائي ويعتبر استجابة للاعتبارات العملية التي تقتضي تبسيط إجراءات التقاضي واختصار الوقت والجهد والنفقات على أطراف الدعوى الجزائية لمواكبة الوتيرة العالية التي تتميز بها حركة التنمية الشاملة في دبي وتبني الحلول المبتكرة التي تتماشى مع توجه حكومة دبي.



واطلع سموه خلال الزيارة على سير العمل في أقسام وإدارات النيابة ومهامها ورؤيتها وأهدافها ورسالتها المتمثلة في حماية الحقوق والحريات والمصالح العامة والحكومية والعمل مع شركائها على خلق مجتمع أكثر عدلاً وأمناً بالاعتماد على كوادر محترفة وتقنيات متطورة في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية العليا للإمارة.