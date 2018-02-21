"أبوظبي" تحتفي بأفضل ممارسات الاستدامة في المنطقة

الشارقة 24 – وام:



نظمت "مجموعة أبوظبي للاستدامة"، الثلاثاء، حفل توزيع جوائز ريادة الأعمال المستدامة في أبوظبي، تحت شعار "وضع الطبيعة ضمن أولوياتنا"، حيث تم الاحتفاء بالأعمال الرائدة وبالشركات التي أظهرت استخدامها لأفضل ممارسات الاستدامة، وأثبتت صدارتها في مصاف أعمال إدارة الاستدامة وريادتها في المنطقة.



وتهدف جوائز ريادة الأعمال المستدامة إلى الاحتفاء بأفضل الممارسات في الاستدامة وزيادة الوعي بما تنطوي عليه ممارسات الإدارة المستدامة من مزايا للمؤسسات.



وتتميز بكونها الجوائز السنوية المستقلة الوحيدة على مستوى المنطقة التي تمنح لإنجازات المؤسسات في ريادة الاستدامة وتتضمن خمس فئات وهي "أفضل تقرير استدامة وأفضل مبادرة استدامة وأفضل قائد استدامة وأفضل مدير استدامة وأفضل برنامج اتصال حول الاستدامة"، فيما تم هذا العام استحداث فئة جديدة لـ "أفضل مبادرة لإدارة الطاقة" تولى تقييمها معهد مستقل للطاقة.



حضر الفعالية - التي استضافها فندق أنانتارا القرم الشرقي في أبوظبي - سعادة رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة بأبوظبي وكوكبة من كبار الشخصيات والوزراء على المستويين الإقليمي والدولي بجانب مشاركة نخبة من أبرز المتحدثين حيث عرضوا أفكارهم وخبراتهم حول تحديات وفرص الاستدامة.



وأكد الدكتور عبد الله زمزم مساعد الأمين العام للعمليات بهيئة البيئة في أبوظبي - في كلمته خلال الحفل - أهمية تكريم المتميزين في مجال الاستدامة لتشجيع المؤسسات الأخرى في المنطقة للأخذ بعين الاعتبار تأثيرهم وتبعيات أنشطتهم على الطبيعة.