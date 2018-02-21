محمد بن زايد يعزي في شهيدي الوطن علي المسماري وعبد الرحمن الأحمد

الشارقة 24 – وام:

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، واجب العزاء في شهيد الوطن علي خليفة هاشل المسماري الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الوطني مع القوات المشاركة في عملية "إعادة الأمل" باليمن ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب سموه - خلال زيارته مجلس العزاء في إمارة الفجيرة - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لوالد وذوي الشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار ويسكنه فسيح جناته مع إخوانه الذين سبقوه في نيل هذا الشرف العظيم ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأكد صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - خلال لقائه والد الشهيد وإخوانه - أن "أبطال الإمارات الذين ارتقوا إلى بارئهم سطروا مواقف عظيمة في الشجاعة والبسالة والإقدام.. ونحن جميعا فخورون بهم وبأسرهم التي وقفت وقفة مشرفة وعبرت عن اعتزازها بأبنائها الأبطال الذين قدموا أغلى ما يملكون لأجل الوطن والحق والواجب".

وقال سموه "إن القيم التي يرسخها أبناء الإمارات في التضحية والفداء والبذل هي صمام أمان للوطن وصون مكتسباته وحمايته والدفاع عنه لتبقى رايته عالية خفاقة".



كما قدم سموه واجب العزاء في الشهيد عبد الرحمن عبد الكريم الأحمد الذي كان قد وافته المنية نتيجة أزمة قلبية مفاجئة أثناء مشاركته في أحد التمارين العسكرية داخل الدولة في نوفمبر الماضي.

وأعرب سموه خلال زيارته منزل العائلة، الأربعاء، في منطقة الظيت برأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه، الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.