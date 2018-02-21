"اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا" تبحث تعزيز البيئة الحاضنة للابتكار بالدولة

الشارقة 24 – وام:

بحثت "اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار" خطط العمل خلال الفترة المقبلة واستعرضت العديد من الموضوعات المهمة والتوجهات المستقبلية والخطط التشغيلية للقطاعات الاستراتيجية وآليات التنفيذ وسبل تسريع وتيرة العمل بجانب عدد من المواضيع المرتبطة بتعزيز بيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في الدولة.

وأكد معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار أن حكومة دولة الإمارات تتبنى ترسيخ بيئة العلوم المتقدمة والتكنولوجيا والابتكار للارتقاء بعمل القطاعات كافة وتقديم نموذج متميز عالمياً يقوم على رؤية مستقبلية واضحة وخطوات عملية لإنجاز مستهدفات "مئوية الإمارات 2071".

وتضم اللجنة، التي يرأسها معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، في عضويتها: معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي.

وتهدف اللجنة إلى دعم مسيرة دولة الإمارات وموقعها العالمي في مجال الابتكار ومتابعة جهود تطوير العمل الحكومي في الدولة على أسس مبتكرة تستبق التحديات المستقبلية وتواكب التوجهات العالمية في القطاعات الحيوية.