انطلاقاً من توجيهات رئيس الدولة... تدشين "صرح زايد المؤسس" 26 فبراير

الشارقة 24 - وام:

انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، واحتفاءً بـ "عام زايد"، تحتفل العاصمة أبوظبي بتدشين "صرح زايد المؤسس" يوم الإثنين الموافق 26 فبراير الجاري، والذي أنشئ تخليداً لذكرى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وستنقل محطات التلفزة الرئيسية في الدولة حفل التدشين، ويمكن لأفراد الجمهور متابعة الحدث على الإنترنت عند الساعة 9:30 مساءً، كما يمكن متابعة آخر الأخبار المتعلقة بالصرح على " @FounderMemorial " على صفحة فيسبوك وإنستغرام الخاصة به.

وسيتم تدشين "صرح زايد المؤسس" من خلال الكشف عن العمل الفني الذي يتوسط الصرح والذي يأتي تزامناً مع مرور 100عام على ميلاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه ".

ومن المقرر أن يفتح الصرح أبوابه أمام الجمهور في ربيع 2018، وسيقدم عدداً من التجارب الشخصية مع الأب المؤسس تتيح لهم التعرف عن كثب على حياة القائد الإنسان وإرثه وقيمه النبيلة.

ويحتفي الصرح بالأثر الملهم والإرث الخالد للشيخ زايد الذي يشكل منارة تنير درب الأمة وترشد الأجيال القادمة نحو التطور والازدهار.

ويحتضن "صرح زايد المؤسس" عملاً فنياً بارزاً، ويقع عند تقاطع الشارعين الأول والثاني على كورنيش العاصمة الإماراتية أبوظبي، ويمتد على مساحة 3.3 هكتار.