"البنية التحتية" بصدد إنشاء 6 نقاط طوارئ لتقليص زمن الاستجابة على الطرق الاتحادية

الشارقة 24:

استمع معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، خلال الاجتماع الذي عقد في مكتب الوزارة بالمنطقة الجنوبية، إلى مخرجات العمل المشترك بين وزارتي تطوير البنية التحتية والداخلية، والمتعلقة بمشروع تعزيز ممكنات تقليل الوفيات والسلامة المرورية وتقليص زمن الاستجابة على الطرق الاتحادية، والتي تأتي في إطار جهود فريق المسرعات الحكومية لتحقيق مستهدف خفض الوفيات على الطرق الرئيسة في الدولة.

حضر الاجتماع كلاً من سعادة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة، وسعادة الوكلاء المساعدين والعقيد فيصل الشمري من الإدارة العامة للإسناد الأمني بوزارة الداخلية، وموظفي الوزارة.

من جانبه، أكد المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الطرق بوزارة تطوير البنية التحتية، أنه ووفق المشروع سابق الذكر، سيتم إنشاء نقاط طوارئ مشتركة تحتوي على مهبط طائرات عامودية، ومركز مشترك يضم كل من مسار التابع لوزارة تطوير البنية التحتية وجناح الجو والإسعاف والدفاع المدني، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء 6 نقاط مشتركة على الطرق الاتحادية كمرحلة أولى.

أوضح الحمادي: "أن وزارة تطوير البنية التحتية وبالتعاون مع وزارة الداخلية عملتا على دراسة الطرق الاتحادية شمال الدولة، وبناءً على تلك الدراسة، تم تحديد أماكن نقاط الطوارئ المشتركة والتي بدورها تساعد على سرعة الاستجابة".

ولفت الحمادي إلى أن الفريق المشترك سيكون دوره الاستجابة للحالات الطارئة والحوادث المرورية فور وقوعها، وبإسناد من جناح الجو في حال استدعى الأمر ذلك، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من دراسة أماكن المستشفيات في الدولة وتخصصاتها وجاهزيتها لاستقبال الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية، بهدف تحديد المستهدف المستقبلي للنقاط المشتركة.



كما أكد أن الهدف من المشروع العمل على تقليص زمن الاستجابة في الحالات الطارئة على الطرق الاتحادية وفق مؤشرات الأجندة الوطنية، إلى جانب تعزيز ممكنات تقليل نسبة الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة، والذي يندرج ضمن مؤشرات الأجندة الوطنية والمسرعات الحكومية.

وذكر أن وزارة تطوير البنية التحتية تستهدف من خلال تنفيذها مشاريع الطرق الاتحادية وفق أرقى المعايير والموصفات العالمية إلى رفع السلامة المرورية على الطرق الاتحادية، كما أن الوزارة ماضية قدماً من خلال عملها لدعم خطة المسرعات الحكومية لوزارة الداخلية، والتي تهدف من خلالها إلى خفض معدل الوفيات على الطرق الاتحادية الأكثر تسجيلاً للحوادث المرورية.



وأشار إلى أن وزارة تطوير البنية التحتية أطلقت سابقاً عدداً من المبادرات التي تستهدف السلامة المرورية على الطرق الاتحادية، منها مبادرة النقاط، ومبادرة دراسة السلامة المرورية، بالإضافة إلى مبادرة إزالة الرمال من على السياج، و"مركبات مسار" و"استراحة المركبات"، و"معبر المشاة"، و"الصندوق الأصفر"، و"الحيوانات السائبة" والتي تهدف إلى منع مرور تلك الحيوانات عبر الطرق الاتحادية حفاظاً على سلامة مستخدميها، و"استخدام التقنيات الحديثة" التي تهدف للتوعية في مجالات السلامة المرورية، فضلاً عن مبادرة "نباك سالم"، للحد من الحوادث المرورية على الطرق الاتحادية، والتي تم خلالها تخصيص رقم مجاني للإبلاغ عن الأضرار على الطرق الاتحادية، 80088889.