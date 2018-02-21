حمدان بن راشد يستقبل وزير مالية أذربيجان

الشارقة 24:

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في قصر سموه في زعبيل، الثلاثاء، معالي سامر شريفوف وزير المالية في جمهورية أذربيجان.

وقد تبادل سموه والوزير الضيف الحديث حول عدد من القضايا المالية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجال الاستثمارات المشتركة ذات النفع المشترك.

وأشاد الوزير الأذربيجاني بالمؤسسات المالية في الدولة، مشيراً في هذا الشأن إلى مركز دبي المالي العالمي ودوره في استقطاب كبريات الشركات المالية العالمية والمصارف التي تسهم في تنشيط حركة الاستثمارات في الدولة، وتعزيز مداخيل اقتصادها الوطني.